Sono stati pubblicati dall’Istituto superiore di sanità il 31 maggio gli aggiornamenti delle due raccomandazioni ad interim per la sanificazione delle strutture non sanitarie e per la gestione degli ambienti indoor.

Rispetto alle prime versioni, entrambe risalenti a maggio 2020, le nuove riportano aggiornamenti, per quanto riguarda le strutture non sanitarie, su nuove evidenze scientifiche e norme, sistemi in situ e nuove tecnologie utilizzabili, aspetti tecnico scientifici e norme dei sistemi di sanificazione.

Per quanto riguarda gli ambienti indoor, gestione spazi e ambienti di lavoro, ricambio d’aria, corretto funzionamento e controllo dei sistemi di ventilazione meccanica.

Queste le nuove versioni:

