Ema ha autorizzato la somministrazione del vaccino Cominarty di BioNTech e Pfizer per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Si legge nella nota Aifa del 25 novembre 2021.

Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia europea

ha raccomandato quindi l’estensione della possibilità di somministrazione. Il vaccino potrà essere somministrato in due dosi a distanza di tre settimane, ogni dose conterrà un terzo della quantità di vaccino attualmente riferita agli over 12.

Lo studio ha evidenziato un’efficacia del 90,7% nel prevenire malattia sintomatica.

Effetti indesiderati più comuni registrati: dolore nel sito dell’iniezione, stanchezza, mal di testa, arrossamento e gonfiore nel sito dell’iniezione, dolore ai muscoli e brividi.

