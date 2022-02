Con circolare del 16 febbraio 2022 il Ministero della Salute ha disposto la proroga dell’invio dei dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori Allegato 3B 2021. Lo segnala anche Inail con una nota del 22 febbraio 2022.

L’invio abitualmente effettuato entro il primo trimestre dell’anno, ovvero in questo caso entro il 31 marzo 2022, è stato ora fissato al 31 luglio 2022.

La decisione del Ministero della Salute deriva dall’emergenza Covid, dalle derivanti esigenze di sorveglianza sanitaria e dal conseguente carico di lavoro per i medici competenti.

Il Ministero della Salute ricorda in ogni caso che “L’invio dell’allegato 3B, quale adempimento amministrativo, riveste una notevole importanza per il monitoraggio della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti i lavoratori. […] L’importanza di questa fonte di dati è in più parti richiamata anche nel Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, si tra le linee di azione centrale sia nei piani predefiniti”.

Ti potrebbe interessare