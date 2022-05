Medici sorveglianza radiazioni ionizzanti, abilitazione e formazione, decreto

Pubblicato dal Ministero del Lavoro il decreto 4 maggio 2022 riguardante le modalità di iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti della formazione e dell’aggiornamento professionale.

Il provvedimento, emanato con i Ministeri Salute e Istruzione in attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2020 articolo 138 comma 2 sarà in vigore dal 1° gennaio 2023. Definisce i requisiti per l’iscrizione dei medici, compiti e composizione della commissione che deve verificarli, modalità e svolgimento dell’esame di abilitazione e titoli per esserne ammessi.

I titoli per l’ammissione all’esame in sintesi sono:

laurea in medicina e chirurgia;

qualifica di medico competente ai sensi del TU sicurezza sul lavoro;

corso di studio sulla radioprotezione o corso post universitario sulle radiazioni ionizzanti di 40 ore con 40 giorni lavorativi per la parte pratica.

Gli esami si svolgeranno a Roma e con sessioni annuali, saranno ammessi candidati che avranno presentato domanda entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Le date verranno comunicate al candidato quindici giorni prima delle prove.

Una volta abilitati i medici dovranno sostenere aggiornamento professionale a partire dal trienne successivo all’entrate in vigore del decreto. Aggiornamento tramite corsi in materia di radioprotezione medica nella formazione continua da decreto legislativo n.502 del 30 dicembre 1992. 30% crediti specifici radioprotezione medica. Modalità e criteri dettagliati della formazione definiti entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto.

