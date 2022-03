Pubblicata dal Ministero della Salute il 24 marzo 2022 una pagina informativa che raccoglie ogni informazione inerente l’assistenza sanitaria della popolazione in arrivo dall’Ucraina. Assistenza, vaccini, green pass, gestione Covid, spostamenti, animali da compagnia.

Il Ministero segnala innanzitutto che l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale potrà avvenire disponendo del codice STP – Straniero temporaneamente presente, che viene rilasciato dichiarando le proprie generalità alle strutture sanitarie.

La vaccinazione Covid viene garantita a tutti gratuitamente e di conseguenza l’attivazione del green pass. Le persone vaccinate in Ucraina in possesso di green pass possono utilizzarlo anche in Italia.

Per i vaccinati negli ultimi sei mesi con Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Johnson&Johnson o Novavax (o equivalenti Covishield, R-Covi, Fiocruz) è possibile richiedere green pass presso la Asl più vicina. Per i non vaccinati o vaccinati con alti vaccini il green pass temporaneo di 48 o 72 ore viene emesso dopo tampone antigenico o molecolare. Il green pass deve essere portato con sé.

Mezzi pubblici: “Puoi usare sempre i mezzi pubblici se hai una certificazione verde Covid-19 valida di avvenuta vaccinazione o guarigione. Per 5 giorni a partire dalla data di esecuzione del tampone effettuato dopo l’ingresso in Italia, potrai usare i mezzi pubblici per raggiungere il tuo domicilio o una struttura sanitaria o una di accoglienza anche se non hai una certificazione verde Covid-19 valida di avvenuta vaccinazione o guarigione. In questo caso, l’utilizzo dei mezzi pubblici è consentito con test negativo in corso di validità. Ricorda che i test hanno validità di 72 ore se molecolari o 48 ore se antigenici”. Sui mezzi di trasporto obbligo mascherine FFP2, obbligo mascherine nei luoghi chiusi.

Gestione positività al Covid: se positivo dieci giorni di isolamento, sette se vaccinato con booster , o primo ciclo o guarigione da meno di 6 mesi, fine isolamento con test negativo.

Altri vaccini: possibile ricevere gratuitamente vaccini per malattie come difterite, tetano, pertosse, poliomielite, morbillo, parotite, rosolia e tutte le vaccinazioni gratuite per l’infanzia. Possibile screening per tubercolosi.

Animali da compagnia: ingresso con procedura in deroga, in caso di controlli possibile richiesta di invio dati per email a UA-pets@sanita.it.

