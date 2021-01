Tre nuove ordinanze del Ministero della Salute del 22 e 23 gennaio per la classificazione delle Regioni in base alle fasce di rischio in vigore da domenica 24 gennaio 2021.

Vanno in arancione la Lombardia e la Sardegna, restano in arancione Calabria, Emilia Romagna e Veneto.

Questa la classificazione valida dal 24 gennaio 2021 e fino a nuova ordinanza:

area gialla: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana;

Info: Ministero Salute ordinanze 22 e 23 gennaio Regioni in vigore dal 24 gennaio

