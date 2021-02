Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021 l’Ordinanza del Ministero della Salute 12 febbraio 2021 – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. In vigore dal 15 febbraio.

Restano in arancione l’Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano per ulteriori quindici giorni a partire dal 15 febbraio. Passano in arancione per 15 giorni Abruzzo, Liguria, Toscana e la Provincia Autonoma di Trento.

Questa la situazione corrente, qui la nota riassuntiva del Ministero della Salute:

area gialla: Calabria, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Valle d’Aosta, Veneto

area arancione: Abruzzo, Liguria, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Sicilia, Umbria.

area rossa: nessuna Regione.

Sci

Per quanto riguarda lo sci amatoriale questo il provvedimento del Ministero della Salute che dispone la proroga della sospensione fino al 5 marzo 2021.

Brasile e Austria

Ancora il ministro della Salute Speranza ha prorogato infine con l’ordinanza del 13 febbraio il blocco degli ingressi in Italia per chi viene dal Brasile o chi è transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti.

Rientro ammesso per residenza anagrafica in Italia o per casi eccezionali, con obbligo di tampone entro le 72 ore antecedenti l’ingresso; tampone all’arrivo in aeroporto o entro 48 ore presso la Asl. Isolamento per quattordici giorni e al termine nuovo tampone.

Per il personale lavoratore viaggiante obbligo di tampone in arrivo o entro 48 ore.

Con la stessa ordinanza è stata introdotta una nuova disciplina restrittiva per tutti colo che entreranno in Italia dall’Austria:

tampone entro 48 prima di partire per arrivare in Italia;

tampone all’ingresso o entro 48 ore;

isolamento per 14 giorni;

obbligo di tampone al temine dell’isolamento.

FAQ

Le Faq del Governo aggiornate al 13 febbraio 2021.

