Le ordinanze del Ministero della Salute del 23 aprile in vigore da lunedì 26. In zona rossa la Sardegna, arancione Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta, le altre in giallo.

La divisione delle Regioni in colori in vigore dal 26 aprile:

zona rossa: Sardegna

Sardegna zona arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta

Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria e Veneto

Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria e Veneto zona bianca: (nessuna regione).

Le FAQ del Governo.

India

L’ordinanza del 25 aprile 2021 del Ministero della Salute sul divieto di ingresso in Italia per chi è stato in India negli ultimi 14 giorni. In vigore fino al 12 maggio.

Le persone già presenti sul territorio italiano che si sono recate in India negli ultimi 14 giorni devono segnalarsi alle Asl ed effettuare tampone molecolare. I cittadini italiani possono rientrare in Italia sottoponendosi a tampone in partenza dall’India, all’arrivo e a quarantena.

