Ordinanza del Ministero della Salute del 7 gennaio 2022 sul passaggio in zona gialla delle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Valle d’Aosta e sulla permanenza in zona gialla delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Calabria per ulteriori quindici giorni.

Ordinanza in vigore da lunedì 10 gennaio. Queste le Regioni in giallo al 10 gennaio 2022:

Abruzzo,

Calabria,

Emilia Romagna,

Friuli Venezia Giulia,

Lazio,

Liguria,

Lombardia,

Marche,

Piemonte,

Sicilia,

Toscana,

Valle d’Aosta,

Veneto,

Province autonome di Trento e di Bolzano.

