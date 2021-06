L’ordinanza del Ministero della Salute del 25 giugno 2021 in vigore dal 28 giugno sul passaggio in zona bianca anche della Valle d’Aosta, ultima Regione a essere ancora in giallo.

Ordinanza Ministero Salute 25 giugno 2021.

La situazione al 28 giugno 2021:

area rossa: (nessuna Regione e Provincia autonoma)

area arancione: (nessuna Regione e Provincia Autonoma)

area gialla: (nessuna Regione e Provincia Autonoma)

area bianca: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

