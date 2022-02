Ordinanza del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 in vigore dal 7 febbraio per i prossimi quindici giorni sulla classificazione delle Regioni in base al rischio Covid.

Secondo l’ordinanza:

restano in zona gialla Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana;

restano in arancione Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia;

passa in arancione anche la Regione Marche.

Le FAQ aggiornate.

