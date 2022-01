L’ordinanza del Ministero della Salute del 31 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2021 che dispone il passaggio in zona gialla delle Regioni Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia, e conferma la zona gialla per le Regioni Liguria, Marche, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ordinanza in vigore dal 3 gennaio per quindici giorni.

FAQ

Le FAQ del Governo aggiornate.

