Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.77 del 30 marzo l’ordinanza n.30 del Ministero della Salute Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In vigore dal 31 marzo 2021 al 6 aprile.

Viene disposto per chi ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni precedenti nei Paesi europei (elenco C allegato 20 del Dpcm 2 marzo 2021) al momento dell’ingresso in Italia:

esito tampone effettuato nelle 48 ore precedenti da mostrare prima della partenza (come previsto dall’articolo 51 comma del Dpcm 2 marzo) più sorveglianza di 5 giorni dall’arrivo e test molecolare o antigenico al termine degli stessi.

“A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi di cui all’art. 51, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021“.

Info: Ministero Salute ordinanza 30 marzo 2021

Ti potrebbe interessare