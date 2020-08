Pubblicata dal Ministero della Salute l’ordinanza del 12 agosto 2020 in vigore dal 13 agosto che prevede tamponi per chi entra in Italia da Croazia, Grecia, Malta e Spagna o per chi comunque ha transitato in tali Paesi nei 14 giorni precedenti.



Il Ministero della Salute per i casi indicati dispone:

“Art. 1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria).

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

“a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;



b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di

sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

2. Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio”.

La stessa ordinanza ha aggiunto infine la Colombia all’elenco dei Paesi con divieto di ingresso e transito in Italia indicati dall’elenco F dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020.

Ora sono:

“A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana ;

; A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia .

. A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia“.

