Voli e ingressi in Italia. Pubblicata dal Ministero della Salute l’ordinanza del 22 ottobre 2021 con la proroga al 15 dicembre 2021 della disciplina in vigore sugli ingressi in Italia da Paesi esteri.

Riassumiamo. India e Brasile vengono ora equiparati ai Paesi Extra UE.

Ingressi da Paesi elenco C dell’Allegato 20 del Dpcm 2 marzo 2021 (Paesi europei), per chi vi abbia soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti sarà necessario:

presentare Passenger Locator Form al vettore all’imbarco;

Certificazione verde Covid;

in caso di violazione delle norme citate isolamento fiduciaio di cinque giorni e test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento.

Elenco D, Paesi extraeuropei:

Passenger Locator Form al vettore all’imbarco;

Certificazione verde Covid o certificazione di vaccinazione equivalente riconosciuta dall’Ema;

da Canada, Giappone, Stati Uniti possibile ingresso con certificazione di avvenuta guarigione rilasciata dalle Autorità sanitarie competenti:

tampone entro le 72 ore precedenti l’imbarco, entro 48 ore dal Regno Unito;

in caso di violazioni isolamento fiduciario di 5 giorni e tampone.

I bambini sotto i sei anni sono esentati dai test molecolari o antigenici. I minori non sono tenuti all’isolamento fiduciario se i genitori sono in possesso di certificazione di vaccinazione o di guarigione. I minori sopra i sei anni hanno l’obbligo di tampone per l’ingresso in Italia da stati esteri.

Ministero Salute info viaggiatori

L’area del sito del Ministero della Salute costantemente aggiornata con le disposizioni riguardanti i viaggiatori e la prevenzione Covid.

