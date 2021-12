Pubblicati dal Miur con la nota n.1929 del 20 dicembre 2021 chiarimenti sull’obbligo vaccinale del personale scolastico a integrazione di quanto già espresso con la precedente circolare del 17 dicembre 2021.

Il Ministero ribadisce in base a quanto previsto dal decreto legge 26 novembre 2021 n. 172, non esistono deroghe all’obbligo vaccinale che è requisito essenziale per l’attività lavorativa.

Le procedure di verifica potranno non interessare esclusivamente chi non è impiegato nelle istituzioni scolastiche: chi è impegnato presso altra amministrazione o ente, aspettative o congedi che comportano l’astensione piena e continuativa, infermità, inidoneità temporanea o permanente al lavoro.

