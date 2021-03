Con una nota del 16 marzo il Dipartimento della Protezione Civile ha annunciato la rimodulazione del Comitato tecnico scientifico che prevede nuovi componenti e la riduzione del numero degli stessi.

Il nuovo Cts, preso atto delle recenti dimissioni del Coordinatore dott. Agostino Miozzo, della nuova fase dell’emergenza Covid e dell’accelerazione del piano vaccinale sarà composto in primo luogo dal: “Presidente del Consiglio Superiore di Sanità del Ministero della Salute (in qualità di coordinatore del Comitato), del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (in qualità di portavoce del Comitato), del Direttore scientifico dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, di un componente designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, del Presidente del Comitato Etico dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, del Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, del Presidente dell’AIFA oltre che di un componente indicato dal Dipartimento della protezione civile”.

L’insediamento dei nuovi membri del Cts verrà formalizzato con ordinanza della stessa Protezione Civile.

