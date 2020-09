Chiarimenti di carattere organizzativo e finanziario sulle attività in essere per l’avvio dell’anno scolastico. Questa la nota del Ministero dell’Istruzione dell’11 settembre 2020 con aggiornamenti per la ripresa dell’anno scolastico in merito a fornitura mascherine, arredi e aspetti organizzativi e finanziari.

Per quanto riguarda la fornitura di mascherine la nota recita:

“l a fornitura di mascherine viene effettuata, a cura della struttura commissariale, per tutto il personale scolastico e per tutti gli studenti ;

; i suddetti prodotti sono distribuiti con cadenza settimanale o bisettimanale, in relazione al numero di alunni e di personale scolastico presenti in ciascuna istituzione scolastica;

ciascuna istituzione scolastica riceve il quantitativo necessario a garantire la copertura del fabbisogno giornaliero di ciascun alunno e di tutto il personale scolastico;

le consegne saranno effettuate presso la sede principale dell’istituzione scolastica nelle seguenti fasce orarie: 08.00-13.00 / 14.00-18.00″.

Per la fornitura degli arredi si richiama la nota 1317 del 3 settembre: i referenti verranno contattati una settimana prima, gli arredi verranno montati dall’azienda ma sistemati dalla scuola. Distribuzione di arredi e dispositivi su responsabilità del consegnatario e dell’eventuale sub-consegnatario, di cui all’art. 30 del D.I. 129/2018.

La nota riepiloga quindi le prassi necessarie alla prevenzione riguardanti distanziamento, mascherine, ricambi d’aria, norme igieniche.

“Si precisa altresì che, pur nelle oscillazioni del quadro epidemiologico, restano ferme le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile nel verbale n. 104 del 31 agosto 2020, in cui ha ribadito che “il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di un metro tra le rime buccali degli alunni e, a maggior tutela degli insegnanti, di due metri nella zona interattiva della cattedra tra l’insegnante stesso e i banchi) rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico”, aggiungendo che “l’utilizzo della mascherina è particolarmente importante in situazioni di movimento, proprio perché, per la dinamicità della realtà scolastica, potrebbe non essere garantito il distanziamento minimo in tutti i contesti e momenti della vita scolastica, se pur di breve periodo. […] nel caso in cui non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare l’uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d’aria, insieme con le consuete norme igieniche”.

Per informazioni e assistenza la circolare ricorda:

Info: circolare Miur 11 settembre riapertura scuole mascherine e arredi

