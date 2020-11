Pubblicata dal Miur la nota n.1994 del 9 novembre 2020 con chiarimenti sull’uso delle mascherine in classe come disposto dal Dpmc 3 novembre 2020.

La nota è stata inserita nella sezione del sito Miur Rientriamo a scuola e si riferisce a quanto già indicato dallo stesso ministero con la circolare del 5 novembre 2020 n.1990.

Viene chiarito come dalla scuola primaria in avanti “la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli”.

Esclusi bambini con età inferiore ai sei anni, e bambini con patologie e disabilità incompatibilit con l’uso della mascherina. Esclusi i momenti della mensa, della merenda e dell’uso degli strumenti a fiato seguendo quanto indicato nella scheda tecnica Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali.

Indicato il cambio di mascherina a metà giornata per gli studenti in tempo prolungato. Previsto l’incremento di forniture della struttura commissariale. La circolare precisa inoltre che oltre ai dispostivi forniti dal dalla struttura del Commissario Arcuri sarà possibile utilizzare “mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una

adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.

Info: Miur, indicazioni uso mascherine a scuola da Dpcm 3 novembre 2020

