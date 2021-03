Riportiamo le ordinanze del Ministero della Salute del 13 marzo con la nuova classificazione delle Regioni in base al rischio Covid in vigore dal 15 marzo 2021.

Dal 15 marzo sono in zona rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento.

Passa in arancione la Basilicata a scadenza dell’ordinanza in vigore che la riguarda e passa in arancione la Provincia di Bolzano.

La classificazione in vigore dal 15 marzo 2021 per effetto delle ordinanze e del Decreto-legge 13 marzo 2021. Le Faq del Governo aggiornate.

area bianca: Sardegna;

Sardegna; a rea gialla: Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d’Aosta;

Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d’Aosta; area arancione: Abruzzo, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria;

Abruzzo, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria; area rossa: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, e Veneto.

Info: Ministero Salute ordinanze 12 marzo 2021

Ti potrebbe interessare