La Conferenza Unificata ha approvato il 31 agosto le linee guida per la prevenzione Covid da adottare nel trasporto pubblico in vista della ripresa scolastica e della piena ripresa delle attività lavorative a partire da settembre. Il documento affianca le indicazioni sul trasporto scolastico già allegate nel Dpcm 7 agosto 2020.

Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico.

Il documento riporta prassi organizzative per i settori aereo, marittimo e portuale, trasporto pubblico automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, lagunare costiero e ferroviario di Regioni e Pa; settore funiviario; ferroviario; trasporti non di linea.

Le indicazioni interessano anche l’informazione per gli utenti e sono affiancate da misure di sistema riguardanti orari lavorativi, mobilità sostenibile; misure di carattere generale per il contenimento del Covid e raccomandazioni per gli utenti:

“ Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) .

. Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app.

Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone.

Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro.

Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo, ove prescritto, il distanziamento dagli altri occupanti.

Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.

Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso.

Utilizzo dell’App IMMUNI ai fini del controllo della diffusione del virus“.

Stanziati dalla Legge di Bilancio 200 milioni per le Regioni e 150 per i Comuni per i trasporti aggiuntivi necessari.

Trasporto scolastico

Queste le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato allegate al Dpcm 7 agosto 2020.

Info: Mit, approvate linee guida trasporti

