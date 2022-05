Pubblicata dal Medical Device Coordination Group della Commissione Europea e segnalato dal Ministero della Salute il documento MDCG 2022 – 5 Guidance on borderline between medical devices and medicinal products under Regulation (EU) 2017/745 on medical devices, linee guida sui dispositivi medici borderline.

Per borderline si intendono dispositivi non riconducibili a un settore (questa la pagina informativa del Ministero) e le linee guida riportano criteri per applicare su tali dispositivi il Regolamento (UE) 2017/745 e la Direttiva 2001/83/CE medicinali per uso umano.

Questo l’indice del documento:

“Bordeline products: medical devices/medicinal product;

Herbal products;

Substance-base medical devices;

Medical device and medicinal product combinations”.

