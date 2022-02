Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.41 del 18 febbraio 2022 la Legge 18 febbraio 2022 n.11 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

In vigore dal 19 febbraio, la legge abroga il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 e decreto-legge 22 gennaio 2022, n. 2. Non gli effetti, i provvedimenti e le norme giuridiche da questi scaturiti.

Elenchiamo le principali misure approvate o confermate dalla nuova legge:

proroga stato di emergenza al 31 marzo 2022 ;

; ancora non quarantena ma autosorveglianza (FFP2 per dieci giorni, tampone ai sintomi o al quinto giorno) per contatti vaccinati, booster e guariti sotto i 120 giorni;

fino al 31 marzo 2022 FFP spettacoli e competizioni sportive aperte e al chiuso, vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;

vendita mascherine a prezzi contenuti e tra trenta giorni tavolo tecnico con il compito di procedere all’adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale;

fino al 31 marzo (sopra i 12 anni e non esenti da vaccino) accesso con vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base a mense, concorsi, corsi di formazione pubblici e privati;

accesso fino al 31 marzo con green pass rafforzato presso ristori

anti, alberghi, musei, piscine e palestre, sport di squadra e contatto, sagre fiere, terme, feste civili e religoise, centri culturali, eventi e sport, cerimonie;

in zona bianca consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica previa documentazione sulle misure di prevenzione adottate;

consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica previa documentazione sulle misure di prevenzione adottate; capienza eventi zona bianca 75% aperto e 60& chiuso;

accesso a scuole e formazione e università con Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base;

accesso ai mezzi pubblici con certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato fino al 31 marzo 2022 e FFP2;

fino al 31 marzo viaggi su aerei treni e per le isole con certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base;

con certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base; proroga al 31 marzo 2022 normativa accessi luoghi di lavoro;

green pass per vaccino per visita strutture sanitarie;

prossime linee guida su linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione.

