È stato approvato dal Consiglio dei Ministri n.68 del 6 agosto 2019 un decreto legge riguardante la tutela del lavoro e la risoluzione delle crisi aziendali.

Come si legge dalla nota del Governo, il provvedimento riporterà misure per la tutela di categorie di lavoratori come rider, persone con disabilità, LSU ed LPU. Misure per l’attuazione attraverso Inps del Reddito di cittadinanza e per la disciplina di Anpal sevizi Spa.

Per quanto riguarda le crisi industriali interesserà le aree produttive di Sardegna, Sicilia, Isernia, Ilva, prevedendo inoltre l’accesso al fondo salva opere per la aziende edili in crisi.

Previsti interventi per l’Associazione italiana alberghi per la gioventù per il sostegno del turismo giovanile, scolastico, sportivo.

