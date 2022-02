Pubblicata dal Ministero della Salute la circolare n.3534 del 10 febbraio 2022 sull’aggiornamento delle modalità di gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2. Il comunicato del Ministero.

La circolare riporta nuove indicazioni sulla gestione domiciliare della persona nelle differenti fasi cliniche alla luce della nuova disponibilità di farmaci antivirali e anticorpi monoclonali.

Questi i farmaci antivirali evidenziati:

Remdesivir – Veklury;

Nirmatrelvir/ritonavir –Paxlovid;

Molnupiravir – Lagevrio.

Gli anticorpi monoclonali:

bamlanivimab/etesevimab;

sotrovimab – Xevudy.

I farmaci citati sono indicati, come in questi mesi chiarito dalle istituzioni sanitarie “per soggetti con Covid-19 lieve-moderato di recente insorgenza, non ospedalizzati e non in ossigenoterapia, che presentino fattori di rischio per lo sviluppo di forme gravi di malattia“.

La gestione dei casi è in ogni caso di competenza del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta, in sinergia con USCA ed eventuali ulteriori unità di assistenza presenti sul territorio.

Ti potrebbe interessare