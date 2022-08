Pubblicate dall’Istituto superiore di sanità il 5 agosto 2022 le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022 -2023). Indicazioni segnalate anche dal Miur in una nota del agosto 2022.

Il documento riporta misure standard di prevenzione per l’apertura dell’anno scolastico e possibili interventi da modulare in caso di variazioni della situazione pandemica. Indirizzate in questo caso a scuole del I e del II ciclo, paritarie e non paritarie, IeFP e centri provinciali per l’istruzione degli adulti. A breve dovrà essere pubblicato un secondo documento analogo per le scuole d’infanzia.

Il testo illustra le misure di prevenzione e le riassume poi in in due tabelle:

1. Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 2023;

2. Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 – 2023.

Entrambe suddividono le prassi in Intervento, Razionale, Indicazioni, Risorse necessarie per Readiness. Analizzate prassi per la permanenza a scuola, igiene, utilizzo mascherine FFp2, ricambio aria, sanificazione, gestione casi.

In tabella 1: “Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di

COVID-19; alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19″.

Tabella 2:

“ Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 , in posizione statica e/o dinamica (per gli studenti e per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici , da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica – Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale (sia nella popolazione scolastica che nella popolazione generale).

, , da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica – Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale (sia nella popolazione scolastica che nella popolazione generale). Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica) – Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale (sia nella popolazione scolastica che nella popolazione generale). L’obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione respiratoria decadrà con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 come da art. 9 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52. L’uso di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori della pubblica amministrazione è attualmente previsto dalla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, recante in oggetto “indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”.

Gli alunni con fragilità rappresentano sempre una priorità di salute pubblica.

