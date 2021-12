Approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2021 il decreto legge Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Questa la nota del Governo che ne riassume i provvedimenti. Elenchiamo:

validità del green pass ridotta a 6 mesi a partire dal 1° febbraio 2022 , terza dose a quattro mesi dal completamento del ciclo vaccinale;

, terza dose a quattro mesi dal completamento del ciclo vaccinale; obbligo mascherine all’aperto, obbligo FFP2spettacoli all’aperto, quindi teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo, eventi sportivi, in eventi al chiuso vietati cibi e bevande;

FFP2 sui mezzi di trasporto;

green pass rafforzato per consumo al banco nei locali ;

; fino al 31 gennaio 2022 chiuse le discoteche, vietate eventi feste all’aperto;

green pass rafforzato e tampone o terza dose per ingresso nelle RSA;

green pass rafforzato per palestre e piscine e sport di squadra, musei, centri benessere e terme, parchi divertimento, centri ricreativi (non infanzia), sale gioco.

Ti potrebbe interessare