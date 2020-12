Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 dicembre n.82 ha approvato il nuovo Dpcm che riporta le misure di emergenza contro il Covid che saranno in vigore nel periodo delle feste natalizie. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.299 del 02-12-2020 come Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Queste le misure riassunte dalla nota del Governo.

Il nuovo Dpcm prevede:

divieto spostamenti tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio 2020 (eccezione per motivazioni comprovate salute, lavoro, necessità);

(eccezione per motivazioni comprovate salute, lavoro, necessità); 25, 26 dicembre e 1° gennaio vitetati spostamenti tra Comuni diversi;

dal 21 dicembre al 6 gennaio comunque possibile il rientro nella propria abitazione;

dal 21 dicembre al 6 gennaio divieto spostamenti in seconde case in Regioni diverse, 25 e 26 dicembre e 1° gennaio divieto spostamenti in seconde case in Comune diverso dal proprio.

“Con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresi’ prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge”.

Info: Consiglio Ministri n.82 del 3 dicembre 2020

