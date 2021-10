Approvato dal Consiglio dei Ministeri il 15 ottobre 2021 il Decreto legge con Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Il decreto è intervenuto nella normativa sulla sicurezza sul lavoro, modificando il TU, in particolare per quanto concerne vigilanza e sanzioni. Le misure sono riassunte in una nota pubblicata dal Ministero del Lavoro affiancata dalle seguenti slide.

Elenchiamo:

estensione competenze Ispettorato nazionale del lavoro e coordinamento con Asl nella vigilanza, con modifiche al Dpcm del 21 dicembre 2007;

e coordinamento con Asl nella vigilanza, con modifiche al Dpcm del 21 dicembre 2007; introiti delle sanzioni diretti al finanziamento delle attività di prevenzione dello stesso Ispettorato;

rafforzamento e messa a regime del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP);

passa dal 20% al 10% la percentuale di lavoratori in nero sufficiente per sospensione dell’attività imprenditoriale;

sufficiente per sospensione dell’attività imprenditoriale; s ospensione immediata e senza recidiva per illeciti gravi in materia di salute e sicurezza, impossibilità di contrattare con la PA, ripresa delle attività dopo ripristino condizioni di regolarità e pagamento sanzione, che sarà doppia con recidiva negli ultimi cinque anni;

in materia di salute e sicurezza, impossibilità di contrattare con la PA, ripresa delle attività dopo ripristino condizioni di regolarità e pagamento sanzione, che sarà doppia con recidiva negli ultimi cinque anni; illeciti soggetti a tale disciplina definiti con decreto e individuati dall’Allegato I al D.lgs. n. 81/2008;

prevista assunzione 1.024 unità Ispettorato del lavoro e 3,7 milioni di investimenti 2022/2023 per strumentazione informatica;

e 3,7 milioni di investimenti 2022/2023 per strumentazione informatica; da gennaio 2021 aumenta da 570 a 660 unità la dotazione dell’Arma dei Carabinieri nel personale addetto alla vigilanza su norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le altre misure approvate con Decreto Fiscale:

differimento “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio ;

; 150 giorni di notifica per adempimento spontaneo cartelle settembre dicembre 2021;

da 10 a 18 rate non pagate per decadenza nei piani in essere prima della sospensione della riscossione;

rifinanziato Ecobonus 2021;

rifinanziamento equiparazione quarantena a malattia;

congedo parentale quarantena minori di 14 anni;

rifinanziamento cassa integrazione Covid.

Ti potrebbe interessare