Coronavirus. Approvato dal Governo il 16 marzo il decreto che contiene le misure straordinarie per la tutela della salute e il sostegno dell’economia.

Il decreto è stato presentato dal Presidente del Consiglio Conte in conferenza stampa.

Tutti i provvedimenti sono raccolti nelle sintesi pubblicate dal Governo e dai Ministeri, come Salute, Lavoro.

Quattro i fronti di intervento:

Misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria; Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l’obiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a causa dell’emergenza; Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese; Misure in campo fiscale, allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità.

Nel punto 4: “Introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo”.

