Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.128 del 31 maggio 2021 la Legge 28 maggio 2021, n. 76 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. In vigore dal 1° giugno 2021. Conversione approvata definitivamente dalla Camera il 25 maggio 2021.

La nota della Camera del 26 maggio 2021 riassume i provvedimenti in vigore, già approvati in aprile oppure derivanti dalla recente discussione parlamentare in fase di conversione in legge:

esenzione responsabilità penale per i somministratori del vaccino Covid;

obbligo vaccinazione Covid personale sanitario e socio-sanitario ;

; semplificazione concorso pubblico impiego;

ripristino accesso a strutture residenziali socio-assistenziali tramite certificato verde;

socio-assistenziali tramite certificato verde; punibilità per colpa grave per omicidioo colposo e lesioni colpose in professione sanitaria durante Covid;

equiparata laurea magistrale in Scienze delle religioni per concorsi e amministrazioni pubbliche;

incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali per anno scolastico 2020-2021;

ampliata platea Istituti tecnici superiori (ITS) per richiesta investimenti innovazione tecnologica 4.0.

Ti potrebbe interessare