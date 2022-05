Approvato dal Governo il 2 maggio 2022 il nuovo decreto legge che riporta Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Misure per contrastare gli effetti della guerra in Ucraina e che interessano: energia, imprese, lavoro, enti territoriali, accoglienza e supporto economico.

Questa la nota del Governo con la sintesi delle misure adottate. Elenchiamo.

Energia:

estensione terzo trimestre Bonus sociale energia elettrica e gas ;

; credito imposta 25% imprese non a forte consumo di gas e a forte consumo di gas;

credito imposta 15% imprese consumi superiori a 16,5 kW;

credito imposta 10% imprese a forte consumo gas naturale;

credito imposta autotrasportatori 28% spese primo trimestre ;

; opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale e nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazioni;

semplificazioni per impianti energia rinnovabile;

piano rifiuti Roma Giubileo 2025;

bonus 110% unifamiliari entro il 31 dicembre 2022.

Imprese:

garanzie e crediti SACE S.p.A fino al 31 dicembre 2022;

garanzia Ismea per finanziamenti al 100% Pmi agricole e pesca;

200 milioni per il Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucrain a;

a; aumenti e rafforzamenti dei crediti di imposta 4.0 e formazione 4.0;

40% TAX credit sale cinematografiche:

3 miliardi di euro per il 2022, 2,55 miliardi 2023 e 1,5 2024 – 2016 per aumenti materiali da costruzione;

Patti territoriali per l’alta formazione per le imprese.

Lavoro:

assegno per lavoratori e pensionati con reddito sotto 35mila ;

; incremento Fondo affitti.

Enti territoriali:

200 milioni di euro per Regioni ed Enti locali;

a Province e Città metropolitane 80 milioni 2022-24;

100 milioni di euro per il 2022, 200 milioni 2023 e 2024, 100 milioni 2025 ai Comuni sopra 800 mila abitanti;

30 milioni per il 2022 e 15 milioni 3023 per Province, Città metropolitane e Comuni capoluogo di provincia.

Accoglienza:

Apertura a ulteriori 15mila unità per le forme di accoglienza del Dipartimento della protezione civile ;

; ulteriori 20 mila per le forme di forme di sostegno economico;

20 mila per il “contributo forfettario per l’accesso al Servizio sanitario nazionale in favore delle province autonome di Trento e Bolzano”;

40 milioni fondo una tantum per i Comuni che ospitano i richiedenti protezione ;

; rimborso fino a 100 euro al giorno pro-capite per i Comuni che si occupano di minori non accompagnanti;

interventi per favorire il cambio hryvnia – euro.

Accise carburanti

Nella stessa giornata è stato approvato e presentato dal Governo il decreto legge con misure per accise e Iva sui carburanti per il periodo 3 maggio 2022 – 8 luglio 2022.

