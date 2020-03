Coronavirus. Pubblicato dal Ministero della Salute e Ministero Trasporti il decreto 17 marzo 2020 con norme per chi rientra in Italia in areo, treno, mare o per via stradale.

Chi rientra deve:

segnalare il rientro al Dipartimento di prevenzione dell’Asl;

isolamento di 14 giorni anche senza sintomi;

in caso di sintomi è obbligato a contattare i numeri telefonici disposti;

dichiarazione per eccezione in caso di rientro per esigenze lavorative per 72 ore e proroga motivata di 48;

escluso personale viaggiante di imprese con sede legale in Italia.

Info: Ministero Salute decreto isolamento per rientro in Italia

