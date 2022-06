Approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2022 un decreto legge che riporta Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Questa la nota del Governo che riassume i provvedimenti. Elenchiamo:

proroga 30 settembre 2022 mascherine Ffp2 mezzi di trasporto esclusi aerei, quindi Rsa e strutture sanitarie;

mascherine Ffp2 mezzi di trasporto esclusi aerei, quindi Rsa e strutture sanitarie; accelerazioni VIA, Pnrr, Pnc per opere Giubileo Roma 2025;

nuovi attracchi temporanei Venezia e Chioggia e istituzione Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle Acque;

colonnine ricarica veicoli che rientrano nelle cosiddette pertinenze di servizio.

Mascherine ordinanza

Per quanto riguarda le mascherine, in attesa dell’entrata in vigore del citato decreto è stata pubblicata dal Ministero della Salute l’ordinanza del 15 giugno 2022 che sarà in vigore dal 15 al 22 giugno 2022.

Il provvedimento dispone fino al 22 giugno l’obbligo di indossare Ffp2 sui seguenti mezzi di trasporto:

“ navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale ;

; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente ;

; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado”.

Obbligo di verifica da parte dei vettori marittimi e terrestri.

Dovranno essere indossate mascherine sul lavoro e per gli accessi a strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Abolito l’obbligo di indossare mascherine a scuola negli esami di Stato in corso: “Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52“.

Semplificazioni fiscali

Approvato dal Governo nella stessa seduta il decreto legge Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali:

dematerializzazione 8, 5 e 2 per mille;

semplificazioni modifica domicilio fiscale e rimborsi fiscali spettanti eredi;

semplificazioni bilanci micro-imprese e deduzione IRAP dipendente a tempo indeterminato;

no esterometro per operazioni sotto i 5.000 euro;

no monitoraggio fiscale trasferimento tramite intermediari bancari e finanziari, “con l’invio delle relative comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro”;

semplificazioni IMU enti non commerciali.

Decreto Flussi

Ancora nella medesima seduta, approvate dal Governo misure per la semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri.

