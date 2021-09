Pubblicata dal Ministero della Salute l’ordinanza del 28 settembre 2021 n.17549 con misure di sicurezza per la sperimentazione di corridoi turistici covid free verso Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (esclusivamente Sharm El Sheikh e Marsa Alam). In vigore fino al 31 gennaio 2022 salvo proroghe.

Vengono intesi come corridoi turistici gli itinerari di andata e ritorno verso le località evidenziate, per viaggi controllati, compresa la permanenza in strutture ricettive selezionate, seguendo quanto previsto dal documento Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio Covid-19 nei corridoi turistici Covid-free allegato alla stessa ordinanza.

Lo spostamento è autorizzato solo con certificazione verde. Quindi tampone entro 48 ore dalla partenza, tampone nel Paese di soggiorno in caso di permanenza di sette giorni o superiore.

Al rientro, tampone 48 ore prima del ritorno e tampone in aeroporto. Questo esenta dall’obbligo di isolamento fiduciario.

Anche gli operatori turistici son tenuti a osservare quanto previsto dal documento Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio Covid-19 nei corridoi turistici Covid-free.

Istituito tavolo tecnico di monitoraggio che coinvolge Ministeri Salute, Turismo, Affari esteri, rappresentanti delle aziende turistiche e società aeroportuali.

