Pubblicata dal Ministero della Salute la circolare n.35203 del 4 agosto 2022 sul piano di distribuzione del vaccino antivaiolo Jynneos.

I vaccini sono stati distribuiti nelle Regioni che finora hanno rilevato il maggior numero di casi. Questa la distribuzione autorizzata:

Lombardia 2000;

Lazio 1200;

Emilia-Romagna 600;

Veneto 400.

Prossima ripartizione prevista per metà agosto, le dosi verranno messe a disposizione di tutte le Regioni e Province autonome che ne faranno richiesta, in multipli da 20 e fino a 60 dosi.

Indicazioni

Alla circolare del 4 agosto è seguita quindi la n.35365 del 5 agosto 2022 Indicazioni ad interim sulla strategia vaccinale contro il vaiolo delle scimmie (MPX). Queste le categorie di popolazione con priorità:

personale di laboratorio con possibile esposizione diretta a orthopoxvirus;

persone gay, transgender, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM), che rientrano nei seguenti criteri di rischio:

i) storia recente (ultimi 3 mesi) con più partner sessuali;

ii) partecipazione a eventi di sesso di gruppo;

iii) partecipazione a incontri sessuali in locali/club/cruising/saune;

iv) recente infezione sessualmente trasmessa (almeno un episodio nell’ultimo anno);

v) abitudine alla pratica di associare gli atti sessuali al consumo di droghe chimiche (Chemsex)”.

La nota segnala quanto gli appartenenti alle categorie citate potrebbero essere coinvolti attraverso i centri di malattie infettive, i Check Point, i centri HIV e le associazioni LGBTQIA+

Il vaccino viene somministrato in due dosi a distanza di quattro settimane, richiamo con una dose dopo almeno due anni dal primo ciclo o dopo una dose di vaccino antivaiolo o di MVA-BN ricevuta in passato. Anche per le persone immunocompromesse.

“Al momento è preferibile una distanza di almeno 4 settimane (28 giorni) tra la somministrazione di un vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e il vaccino MVA-BN“.

Ti potrebbe interessare