Pubblicata da Ministero Salute, Aifa, Consiglio superiore sanità e Iss la nota n.44591 del 2 ottobre 2021 Intervallo temporale tra la somministrazione dei vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e altri vaccini, che riporta chiarimenti in particolare sulla vaccinazione concomitante Covid e antinfluenzale.

La nota, sebbene non siano presenti indicazioni Ema in merito nelle schede dei vaccini Covid, ma tenendo conto delle indicazioni delle principali autorità di Sanità pubblica internazionali, autorizza la somministrazione contemporanea dei vaccini anti Covid e antinfluenzale, quindi nella stessa seduta.

Riferendosi in ogni caso a persone over 60 non vaccinate e persone per le quali è prevista la terza dose, addizionale e booster, e che rientrano nella campagna antinfluenzale.

La vaccinazione concomitante con vaccino Covid potrà riguardare anche ogni altro vaccino del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, esclusi i vaccini vivi attenuati. Per questi somministrazione consentita prima o dopo 14 giorni.

