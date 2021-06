Completamento del ciclo vaccinale nei soggetti sotto i 60 anni che hanno ricevuto una prima dose di vaccino Vaxzevria e chiarimenti sulle modalità d’uso del vaccino Janssen. Aggiornamento note informative e specifico consenso informato. La circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2021 n.27471.

Acquisito il parere del CTS Ordinanza del Capo del Dipartimento della

Protezione Civile n. 751 del 2021 (CTS) prot. n° 27470-18/06/2021-DGPRE (ALLEGATO 1), la circolare indica che, ferma restando l’indicazione prioritaria di seconda dose con vaccino a mRNA, alle persone under 60 che abbiano già ricevuto prima dose di Vaxzevria potrà essere somministrato in caso di rifiuto, la seconda dose di Vaxzevria.

“Tale opzione risulta coerente e bilanciata dal beneficio derivante

dall’annullamento del rischio connesso alla parziale protezione conferita dalla somministrazione di una singola dose di Vaxzevria”.

Per quanto riguarda il vaccino Janssen, viene raccomandato alle persone sopra i 60 anni, seguendo quanto dichiarato dal CTS con prot. n° 26246 dell’11-06-2021.

Jansen potrebbe essere somministrato agli under 60 in specifiche situazioni, come ad esempio “nel caso di campagne vaccinali specifiche per popolazioni non stanziali e/o caratterizzate da elevata mobilità lavorativa e, più in generale, per i cosiddetti gruppi di popolazione hard to reach”.

