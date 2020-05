Pubblicata dal Ministero dell’Interno la circolare del 19 maggio 2020 che riporta indicazioni operative sul Decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33.

La circolare riassume quanto in vigore, date e adempimenti in merito a:

spostamenti;

manifestazioni e funzioni religiose;

aree pubbliche e private;

attività sportiva e motoria;

commercio al dettaglio;

ristorazione e servizi alla persona;

attività produttive;

sanzioni.

“A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non sono soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica (art. 1, comma 1, D.L. n. 33/2020).



Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto

pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 1, commi 2 e 4, D.L. n. 33/2020)”.

Info: Ministero Interno indicazioni per la graduale ripresa delle attività

Ti potrebbe interessare