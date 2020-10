Pubblicate da Inps con la circolare n.116 del 2 ottobre 2020 istruzioni per la fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica destinato ai dipendenti del settore privato e pubblico.

Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli in favore dei lavoratori dipendenti, introdotto dall’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.

La circolare riporta in maniera dettagliata requisiti necessari per la richiesta dei congedi, retribuzione, durata, casi di compatibilità con altre misure previdenziali e di incompatibilità.



Il congedo non può essere fruito se il lavoratore potrà beneficiare del lavoro agile e sarà in alternativa a tale possibilità. Sarà possibile richiederlo fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere utilizzato da entrambi i genitori ma in maniera alternata. Il minore dovrà avere meno di 14 anni e dovrà essere convivente con il richiedente.



La misura interessa anche persone affidatarie e collocatarie di minore. Coinciderà con la quarantena e le indennità, definite “in luogo della retribuzione”, saranno pari al 50%.

Sono esclusi autonomi e lavoratori in Gestione separata. Questo l’indice della circolare:

“Congedo per i lavoratori dipendenti del settore privato;

Congedo per i dipendenti del settore pubblico;

Monitoraggio della spesa;

Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro;

Istruzioni contabili”.

Info: Inps circolare n.116 2 ottobre 2020

