Tutela assicurativa studenti e personale scolastico. Pubblicata da Inail la circolare n.1 del 9 gennaio 2026 che riassume il sistema assicurativo per l’anno scolastico in corso 2025/2026.

Il documento raccoglie informazioni sulle tutele assicurative riguardanti gli studenti e il personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, formazione terziaria professionalizzante e formazione superiore

secondo quanto previsto dalle recenti novità (articolo 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109) e come già segnalato nella circolare Inail 26 ottobre 2023, n. 45.

Inail ricorda l’estensione ora strutturale della copertura assicurativa alle attività di insegnamento e apprendimento per il personale e per gli studenti, e la recente novità da articolo 7 decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito da legge 29 dicembre 2025, n. 198, che riconosce anche gli infortuni occorsi in itinere nel tragitto dall’abitazione o da altro domicilio verso i luoghi di formazione lavoro.

Le tutele riguardano eventi infortuni che hanno luogo sia in attività abituali che nelle pertinenze, le uscite didattiche, viaggi di integrazione, attività sportive.

Questo l’indice degli argomenti affrontati:

“ Personale scolastico, personale docente, tecnico-amministrativo, esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori ;

; Alunni e studenti;

Infortuni in itinere occorsi a studenti impegnati nei percorsi formazione scuola-lavoro (ex PCTO);

Prestazioni per infortuni e malattie professionali di alunni e studenti ;

; Personale e studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali. Applicazione della gestione per conto dello Stato;

Regime assicurativo per allievi degli istituti tecnici superiori (ITS);

Premio speciale unitario per l’assicurazione degli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali”.

