“Salute e sicurezza… insieme! – La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola”. Indetta dal Ministero del Lavoro, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Inail la nuova edizione del concorso scolastico sulla cultura della sicurezza e sulla prevenzione dei rischi.

Il corso interessa le scuole secondarie di ogni ordine e grado statali e paritarie e i corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). Ogni singolo istituto potrà presentare un solo elaborato creativo, nella forma che intenderà. Come ad esempio cortometraggio, rappresentazione grafica/fumetto, rappresentazione canora.

Partecipazione gratuita, al termine del concorso verranno premiati i tre migliori elaborati, con la possibilità di individuare anche due menzioni speciali.

Prevista una cerimonia di premiazione.

Così il ministro del Lavoro Elvira Calderone: “L’esperienza della prima edizione del concorso ha reso evidente che i nostri ragazzi e ragazze hanno idee, capacità e sensibilità meravigliose. Con i loro elaborati hanno dimostrato che la prevenzione può trasformarsi da parola a progetto, da principio imprescindibile ad azione tangibile di tutela della vita umana. Attraverso loro il messaggio è arrivato forte e chiaro: la sicurezza è vita. Grazie agli istituti di formazione che hanno creduto da subito in questo progetto. Li aspettiamo ancora tra i partecipanti, insieme alle altre realtà che sceglieranno di sfidarsi in creatività per portare la cultura della sicurezza nelle vite dei loro studenti e di tutti noi”.

