Pubblicato dal Miur un avviso del 6 settembre 2021 per le scuole per la richiesta di finanziamenti per la digitalizzazione, PON – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.

Disponibili per le istituzioni scolastiche e per i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) 455 milioni di euro che potranno essere utilizzati sia per l’innovazione digitale nella didattica che nell’amministrazione. In particolare due i moduli previsti:

acquisto di monitor digitali interattivi touch screen per le classi;

attrezzature digitali per la segreteria.

L’avviso è rivolto alle strutture che si trovano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Domande dall’8 settembre al 1° ottobre 2021 sul sito Pon – Scuola e interventi da realizzare entro il 31 dicembre 2022.

Insieme all’avviso il Ministero ha rilasciato il manuale operativo e le istruzioni per generare il Cup.

