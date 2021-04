Pubblicato dal Ministero della Salute con la circolare del 26 aprile 2021 l’aggiornamento del documento Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

Si tratta della revisione del documento del 30 novembre 2020 e riguarda la gestione dei pazienti da parte del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta.

Vengono analizzati gli scenari, le tre fasi di decorso clinico, i cinque stadi della patologia ovvero Infezione asintomatica o presintomatica, Malattia lieve, Malattia moderata, Malattia severa, Malattia critica.

Gli strumenti di monitoraggio, al 92% il livello minimo di sicurezza per la saturazione dell’ossigeno (SpO2) in aria ambiente, i pazienti pediatrici, la telemedicina, le raccomandazione Aifa su ogni farmaco utilizzabile e gli anticorpi monoclonali.

“La terapia con anticorpi monoclonali anti SARS-CoV-2 deve essere riservata, in base alle evidenze di letteratura, a pazienti con COVID di recente insorgenza (al meglio entro 72 ore dalla diagnosi d’infezione da SARS-CoV-2 e comunque sintomatici da non oltre 10 giorni) con infezione

confermata da SARS-CoV-2 e definiti ad alto rischio di sviluppare forme gravi in accordo alle determine autorizzative per la presenza delle condizioni elencate nell’apposita scheda riportata a pagina 22 del presente documento”.

La sintesi delle indicazioni, nella nota del Ministero della Salute:

non modificare, a meno di stringente ragione clinica, le terapie croniche in atto per altre patologie (es. terapie antiipertensive, ipolipemizzanti, ipoglicemizzanti, anticoagulanti o antiaggreganti, terapie psicotrope),

(es. terapie antiipertensive, ipolipemizzanti, ipoglicemizzanti, anticoagulanti o antiaggreganti, terapie psicotrope), utilizzare un trattamento di tipo sintomatico con paracetamolo o FANS in caso di febbre o dolori articolari o muscolari, a meno che non esista chiara controindicazione all’uso, o altri farmaci sintomatici su giudizio clinico,

non utilizzare routinariamente corticosteroidi; inoltre, un utilizzo precoce di questi farmaci si è rivelato inutile se non dannoso, in quanto in grado di inficiare lo sviluppo di un’adeguata risposta immunitaria,

utilizzare eparina solo nei soggetti immobilizzati per l’infezione in atto,

evitare l’uso empirico di antibiotici; il loro eventuale utilizzo è da riservare esclusivamente ai casi in cui l’infezione batterica sia stata dimostrata da un esame microbiologico e a quelli in cui il quadro clinico ponga il fondato sospetto di una sovrapposizione batterica

non utilizzare idrossiclorochina, la cui efficacia non è stata confermata in nessuno degli studi clinici randomizzati fino ad ora condotti,

valutare, nei pazienti a rischio di progressione di malattia, la possibilità di trattamento precoce con anticorpi monoclonali da parte delle strutture abilitate alla prescrizione.

