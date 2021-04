Con avviso pubblico del 12 aprile 2021 il Commissario Covid ha indetto il reclutamento di medici specializzandi per la campagna vaccinale contro il Covid. Integrando il precedente avviso del 16 dicembre 2020.

Le candidature potranno essere inviate tramite la piattaforma attualmente in uso per le iscrizioni all’Elenco del personale medico e sanitario per l’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti COVID19.



L’elenco aperto avrà la stessa durata del piano vaccini e il candidato potrà comunque fare richiesta di cancellazione.

Inquadramento con somministrazione di manodopera tramite Agenzie per il Lavoro abilitate e attività svolta presso i Soggetti Utilizzatori indicati dal Commissario straordinario, su luogo scelto dalle Regioni. Trattamento economico da Contratti collettivi nazionali di settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

Info: avviso reclutamento medici specializzandi vaccini Covid

Ti potrebbe interessare