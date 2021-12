Aifa – Cts ha approvato il 1° dicembre l’indicazione per l’utilizzo del vaccino Comirnaty (Pfizer) per la fascia di età 5-11 anni.

Prevista somministrazione in due dosi a tre settimane di distanza, ogni dose sarà di un terzo rispetto al dosaggio abituale previsto per adulti e adolescenti. Aifa raccomanda “l’uso esclusivo della formulazione pediatrica ad hoc suggerendo quando possibile l’adozione di percorsi vaccinali adeguati all’età”.

Aifa nel parere osserva: “sebbene l’infezione da SARS-CoV-2 sia sicuramente più benigna nei bambini, in alcuni casi essa può essere associata a conseguenze gravi, come il rischio di sviluppare la sindrome infiammatoria multisistemica (MIS-c), che può richiedere anche il ricovero in terapia intensiva”.

