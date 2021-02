Pubblicato dal Ministero della Salute in collaborazione con Commissario Straordinario per l’emergenza COVID, AIFA, ISS e AGENAS il documento Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 che va ad aggiornare il Piano strategico dell’Italia per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 del 2 gennaio 2021.

Il documento si sviluppa prendendo in considerazione i tre vaccini oggi disponibili, PfizerBioNTech, Moderna e AstraZeneca, i primi due con RNA messaggero (mRNA) indicati come necessari per anziani e persone ad alto rischio, il terzo per persone tra i 18 e 55 anni di età e senza patologie gravi.

Le disposizioni operative sono raccolte nel testo integrato al generale dal titolo Le priorità per l’attuazione della seconda fase del Piano nazionale vaccini Covid19” approvato dal Ministero della Salute e con parere positivo del Consiglio Superiore di Sanità.

La fase 2 della campagna vaccinale avrà il seguente ordine di priorità e categorie;

“Categoria 1. Le persone estremamente vulnerabili, intese come affette da condizioni che per danno d’organo pre-esistente, o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevate di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19, a partire dai 16 anni di età*;

Categoria 2: Le persone di età compresa tra 75 e 79 anni;

Categoria 3: Le persone di età compresa tra i 70 e i 74 anni;

Categoria 4: Le persone con aumentato rischio clinico se infettate da SARS-CoV-2 a partire dai 16 anni di età fino ai 69 anni di età*;

Categoria 5: Le persone di età compresa tra i 55 e i 69 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico;

Categoria 6: Le persone di età compresa tra i 18 e 54 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico”.

Le persone in Categoria da 1 a 5 verranno sottoposte a vaccino PfizerBioNTech e Moderna, 6 AstraZeneca.

Nel documento si legge inoltre che: “potrà quindi da subito essere avviata, in parallelo a quella dei soggetti prioritari della prima fase (con i vaccini a mRNA), la vaccinazione dei soggetti di età tra i 18 e 55 anni con il vaccino AstraZeneca, a partire dal personale scolastico e universitario docente e non docente, le Forze armate e di Polizia, i setting a rischio quali penitenziari e luoghi di comunità e il personale di altri servizi essenziali”.

