Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori – Aggiornamento. Pubblicata dal Ministero della Salute la circolare del 23 giugno 2020 che va ad apportare aggiornamenti e a sostituire le precedenti indicazioni del 5 giugno 2020.

Il documento riporta indicazioni tenendo in considerazione le linee guida ad interim derivanti dalla modifica dei protocolli di rianimazione BLSD: Basic Life Support and Defibrillation per emergenza Covid.



Tre i punti sui quali si articola il documento:

soccorso balneare;

indicazioni per i soccorritori laici;

formazione per il rilascio della certificazione BLS-D.

L’OMS “ha considerato tali manovre salvavita – PURE SE INDISPENDABILI E DA EFFETTUARE SENZA CONDIZIONAMENTI – come a potenziale rischio di

contaminazione virale per i soccorritori che le eseguono E IN QUANTO TALI DA EFFETUARE CON SPECIFICHE PRECAUZIONI”.

Info: aggiornamento indicazioni primo soccorso 23 giugno 2020

