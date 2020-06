Ministero della salute, circ. 5 giugno 2020, prot. n. 19334 – Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori. Questo il documento del Ministero della Salute che riporta raccomandazioni sulle procedure (BLS-D: Basic Life Support and Defibrillation) con modifiche ad interim per emergenza Covid.

Il documento interessa essenzialmente tre aspetti:

“il soccorso balneare;

le indicazioni sul soccorso e sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare extra ospedalieri per soccorritori “laici”;

la formazione in sicurezza dei soccorritori ai fini del rilascio della certificazione BLS-D”.

Ti potrebbe interessare