Convenzione concernente la prevenzione e la protezione contro i rischi biologici nell’ambiente di lavoro. Approvata dall’Ilo il 16 giugno 2025 la Convenzione n. 192. Questo il testo integrale in inglese.

Il nuovo documento, approvato da Ilo nel corso della 113ª Conferenza internazionale del lavoro riporta indicazioni e strumenti per l’implementazione di un nuovo quadro normativo nazionale efficace e adattabile utile alla prevenzione dei rischi biologici negli ambienti di lavoro di ogni tipo. Indicazioni per gli Stati membri per l’attivazione di nuove misure utili alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

La Convenzione riguarda la protezione dai rischi in ogni settore lavorativo, formazione e informazione, pianificazione delle emergenze. Politiche di prevenzione, che richiedano alle aziende di implementare ulteriori modalità di prevenzione e protezione, da attuare con la consultazione degli organismi aziendali, di addetti al sistema di prevenzione, aree sindacali, lavoratrici e lavoratori. Valutazione rischi, allerta, modalità dettagliate di esposizione e trasmissione.

Affiancata dalla Raccomandazione (209/2025), la Convenzione per avere efficacia nell’impianto normativo di ogni Stato, dovrà essere ratificata.

